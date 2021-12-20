На свое 36-летие: Боярская в пуховике самого модного цвета устроила ночные танцы на улице

Елизавете Боярской 20 декабря исполнилось 36 лет. В ночь перед своим днем рождения актриса устроила танцы на улице.
Боярская сорвала с волос резинку, тряхнула своей гривой волос и стала кружиться, напевая самой себе.
Видео с весельем знаменитости выложила в Сеть ее подруга — продюсер Анастасия Перова.
«Так Лиза встречала свой новый год в полночь — на пустой Мойке, под совершенно завораживающим, только выпавшим снегом. Обожаю, когда ты дурачишься! Полнолуние тебе к лицу!» — написала Анастасия в Instagram.
Отметим, что на Елизавете Боярской в момент веселья оказался надет трендовый объемный пуховик самого модного цвета года — серого. Этим статусом оттенок наградил Институт Pantone, наряду с желтым.
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