«Поймала тишину»: Екатерина Климова в джемпере в широкую полоску кокетливо подчеркнула тонкие запястья

Звезда театра и кино Екатерина Климова, судя по всему, отправилась на гастроли по городам Кавказских минеральных вод.

В сторис микроблога актриса поделилась видео, которым запечатлела, как пьет из стакана полезную минеральную воду.

«Ваше здоровье!» — прокомментировала кадр Екатерина Климова.

Звезда облачена в наряд в стиле кэжуал. На Екатерине Климовой черные брюки и джемпер в широкую светлую и темную полоску.

А также у Екатерины Климовой минимум макияжа на лице и не уложены, а просто расчесаны роскошные волосы.

На тонком запястье Екатерины Климовой красуется браслет. Свою изящную руку Климова продемонстрировала, сделав грациозный жест. Она показала, как ловит тишину, кокетливо раскрыв и сложив пальчики.

«Поймала тишину», — подписала коротенькое видео Екатерина Климова.

Подобные кадры всегда дарят радость и поднимают настроение поклонникам актрисы, которые готовы восхищаться своим кумиром, чтобы она ни сделала.

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