Телеканал «Пятница!» отстранил от работы продюсера из-за домогательств на корпоративе

Пресс-служба канала заявила Teleprogramma.pro, что, если все подтвердится, сотрудник будет уволен незамедлительно. Сейчас проводится проверка.

Телеканал «Пятница!» готов уволить продюсера Сергея Ушакова, если найдут подтверждение слова одной из сотрудниц канала о домогательствах.

Все произошло во время корпоратива продакшен-студии, с которой сотрудничает телеканал.

Девушка по имени Екатерина рассказала, что продюсер преследовал ее. Он зашел вслед за ней в кабинку туалета и начал совершать насильственные действия.

Сейчас проводится проверка. На ее время Сергей Ушаков, который является продюсером «Пятница News», отстранен от работы. Руководство канала готово и к более радикальным действиям.

«То, что произошло, недопустимо. Безопасность сотрудников и их защита являются для нас важнейшей ценностью, поэтому сразу после случившегося мы отстранили Сергея Ушакова от работы. Сейчас ведутся разбирательства, в случае признания его вины он незамедлительно будет уволен», — прокомментировали Teleprogramma.pro в пресс-службе «Пятницы!».

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