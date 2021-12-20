Одна из них была почти у всех в 90-е: Хромченко показала самые модные дубленки этого сезона

На шоу «Модный приговор» Первого канала Эвелина Хромченко показала самые трендовые дубленки этого сезона.

Ведущая рассказала, что сейчас в тренде дубленки вроде тех, что носили в 90-е: коричневые снаружи и с белым мехом внутри. Одну из них представили на подиуме.

«Такая дубленка в 90-е была одним из самых расхожих вариантов. Если у вас такая имеется, достаньте ее из закромов! Она потертая? Она выглядит как нечто лежавшее в сундуке? Это значительно лучше, потому что вы поддерживаете тренд на вторичное использование», — рассказала Эвелина Хромченко.

Кроме того, в моде куртки-авиаторы, светлые в виде приталенных пальто, а также фантазийного необычного цвета. По словам Хромченко, тем, кто хочет сделать вложение на долгие годы, стоит выбрать летные куртки и шубы басовых цветов, вроде серого и коричневого.

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