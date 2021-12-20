«Брови забыл приклеить»: Максим Галкин в костюме Деда Мороза предстал у елочки в гостиной замка деревни Грязь

Телеведущий Максим Галкин был очень органичен в образе сказочного деда.

Известный телеведущий и пародист Максим Галкин примерил на себя новый образ. В канун Нового года артист перевоплотился в Деда Мороза.

В роскошной шубе красного цвета, шапке, с посохом в руках и пышной кудрявой бородой Максим Галкин позировал в гостиной замка деревни Грязь.

За спиной у Деда Мороза мерцает огнями празднично наряженная елочка.

Максим Галкин в образе Деда Мороза всем показался очень органичным и убедительным.

А жена известного композитора и поэта-песенника Игоря Николаева Юлия Проскурякова пожелала, чтобы именно такой поздравил ее с Новым годом.

«Сколько стоит такой шикарный Дед Мороз на Новый год?» — поинтересовалась она у Максима Галкина.

Шоумен пока не ответил на этот животрепещущий вопрос.

В восторге от Деда Мороза в исполнении Максима Галкина и его поклонники.

«А глаза-то папины», «Брови забыл приклеить», «Ой, Максим, вы молодец такой. Вами и вашими детьми можно только восхищаться», — высказались в Сети.

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