«Невероятные»: 48-летний Авербух на катке поднял на руки Арзамасову, закружив ее в чувственном танце

Хореограф с легкостью поднял свою молодую жену, словно она пушинка.

Лиза Арзамасова в Storeis микроблога поделилась свежими кадрами с репетиции, представ в объятиях Ильи Авербуха. 48-летний постановщик ледовых шоу поднял красавицу-жену на руки, как пушинку, закружив ее на катке в чувственном танце.

Актриса из ситкома «Папины дочки» полностью отдалась ритму музыки, демонстрируя свою грацию, стоя на коньках. Илья Изяславич поддерживал любимую, не давая ей потерять равновесие. Вдвоем они заняли весь каток, исполняя танцевальные па под романтическую музыку. Арзамасова предстала в утепленном луке, отдав предпочтение длинной юбке-солнце и рейтузам. На коньках Лиза чувствовала себя легло и свободно, особенно в объятиях мужа, которому она полностью доверяет.

«Невероятные!» — такой подписью сопроводили фанаты эти редкие ледовые кадры с Елизаветой и Ильей Авербухом.

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