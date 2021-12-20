«Какие у Аллуси красивые внуки!»: Орбакайте вышла в свет с сыном Дени и дочкой Клавой

Дени Байсаров догнал свою именитую маму по росту, а вот отчима перегнать пока еще не сумел.

Дени Байсаров часто сопровождает именитую маму на светских раутах. Сначала 50-летняя Кристина Орбакайте позировала на фоне новогодней елочки вместе с мужем бизнесменом Михаилом Земцовым и дочкой Клавой, а позже к ним присоединился и внук Аллы Пугачевой.

Для светской вечеринки Дени Байсаров выбрал весьма яркий наряд, он примерил рубашку неонового оттенка в лаймовой палитре. Его образ дополнили состаренные джинсы. А вот Кристина отдала предпочтение кожаной мини-юбке и жакету с мужского плеча. Дочка певицы Клава позировала в фатиновой балетной юбке-пачке под фламинго.

«Какие все-таки у Аллуси красивые внуки получились! Вот что значит гены», «Счастливая семья! Как здорово, когда отчим так хорошо относится к сыну своей любимой», «Михаил такой высокий, а ведь и Кристи совсем не Дюймовочка», «Шикарный у нее сын! Дени — копия своей мамы», «Молодцы!» — пишут фолловеры.

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