«Черная весна»: Start приступил к съемкам сериала о дуэлях современных подростков

По сюжету, молодые люди из небольшого приморского городка будут отстаивать честь, возродив старую и опасную традицию.

Start и «Масс Медиа» приступили к съемкам нового сериала о жизни подростков в провинциальном городке.

Премьера фильма состоится в 2022 году.

В центре повествования — подростки с их проблемами. Ребята, живущие в небольшом приморском городе, находят дуэльные пистолеты и решают возродить старую и опасную традицию.

Они создают закрытый клуб «Черная весна», существующий по законам чести и справедливости.

Каждый новый поединок становится для них испытанием, в котором они лучше узнают себя, друзей и раскрывают семейные тайны.

«Мой герой Мел — романтик, который безответно влюблен в свою лучшую подругу. Мел и его друзья живут в маленьком городе, где все вокруг для них привычно и серо. Ребятам скучно и нечем заняться, а обстоятельства, в которых они находятся, только подталкивают их к мысли о том, как несправедлив этот мир по отношению к тем, кто не может за себя постоять», — рассказал актер Глеб Калюжный.

В сериале также снимаются Сергей Гилев, Никита Кологривый, Александр Яценко, Артем Ткаченко, Анатолий Белый, Николай Фоменко и другие.

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