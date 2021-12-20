«Никогда не говорила: «Сын, ты волшебно поешь»: как выглядит мама звезды шоу «Суперстар. Возвращение» Юрия Титова

Жанна Титова пристально следила за выступлениями Юрия на проекте. Певица – самый строгий критик своего наследника.

Выпускник «Фабрики звезд» Юрий Титов на протяжении семи эфиров второго сезона шоу НТВ «Суперстар. Возвращение» удивлял поклонников и жюри своими номерами.

В минувшее воскресенье, 19 декабря, исполнитель потерпел фиаско, и покинул проект прямо перед его финалом.

За всеми выступлениями Юрия Титова пристально следила его мама, Жанна Титова. Она – солистка-вокалистка «Москонцерта», сорок лет на сцене.

В молодости она много гастролировала, а маленький Юра оставался с бабушкой и мечтал о том, что когда-нибудь тоже будет выступать на сцене.

Жанна Титова – эффектная женщина, внешность которой унаследовал ее сын Юрий Титов. В эфире НТВ Жанна Титова призналась, что является самым строгим критиком наследника.

«Если мы с Юрой один на один, я никогда не подбираю слова, не думаю о тактичности, — сказала Жанна Титова. — Если артист привыкнет к лести и поверит в нее, он никогда не станет большим артистом. Поэтому моя правда, я считаю, только помогает сыну в его творчестве и работе». «Моя мама никогда не говорила: «Сыночек, ты волшебно поешь. И благодаря этому я тот, кто я есть сейчас», — подтвердил Юрий Титов.

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