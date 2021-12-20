Это любовь: Виктория Дайнеко перестала скрывать нового возлюбленного, устроив с ним романтическую фотосессию

Виктория Дайнеко снова влюблена. Певица состоит в отношениях с 28-летним актером Владимиром Хацкевичем. Накануне они вместе побывали на премьере фильма «Матрица. Воскрешение». А теперь Виктория опубликовала в своем инстаграме кадры с романтической фотосессии, сопроводив их влюбленным смайлом.

Фанаты победительницы «Фабрики звезд» пожелали паре большой любви.

«Нереально красивые! Классные! Красота!» — писали пользователи Сети.

Напомним, что в 2017 году Виктория развелась с барабанщиком группы DrumCast Дмитрием Клейманом после трех лет отношений. 3 октября 2015 года у них родилась дочь.

За плечами у Владимира тоже был брак. В 2018 году звезда фильма «На районе» и сериала «Улица» женился на актрисе Любови Ивановой, но их брак разбился о быт.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.