«Будем активно делать детей»: бойфренд Бритни Спирс рассказал о планах на рождественские каникулы

Сэм Асгари, бойфренд Бритни Спирс, рассказал о планах на рождественские каникулы. Фитнес-тренер признался, что сейчас в приоритете у пары — увеличение членов семьи.

«Будем делать детей, будем активно делать детей», — ответил Сэм на вопрос издания TMZ о планах на Рождество и Новый год.

Бритни Спирс много раз говорила, что мечтает родить возлюбленному дочь. У Бритни Спирс уже есть двое сыновей. С 2008 по 2021 год звезда находилась под опекой своего отца. Она не могла ни выйти замуж, ни родить еще одного ребенка.

12 сентября Бритни получила предложение руки и сердца, а спустя два месяца прошел суд, который снял опекунство над Спирс. Теперь она может не только выйти замуж, но и родить долгожданную дочь.

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