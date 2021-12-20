Советские прививки и пломбы: как разведчица Елена Вавилова боялась разоблачения в Америке

Разведчица-нелегал Елена Вавилова в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказала, как боялась разоблачения в США.

«У меня прививка от оспы стоит таким способом, что так делали только в СССР – огромным таким шрамом. Я волновалась очень. Меня люди, которые нас готовили, просили прикрывать прививку». Елена Вавилова

Как заметила Вавилова, то же самое происходило с зубами. «У нас были советские серебряные пломбы. У меня бабушка была стоматологом, и она нас лечила. Было принято решение отправить нас в США с русскими пломбами. Но надо было объяснить в случае чего. Я попала к стоматологу, и она поинтересовалась происхождению моих пломб. Я рассказала, что в детстве с преподавателями-родителям жила в Африке. Там якобы был один врач на все поселение, которой делал такие пломбы. Кстати, рожать мне не запрещали, но были, конечно, опасения, как все пройдет. Тем более все помнили сцену из «Семнадцати мгновений весны», где радистка Кэт во время родов кричала на русском», — заявила Елена Вавилова.

Напомним, что разведчики Елена Вавилова и ее муж Андрей Безруков 27 июня 2010 года были арестованы в Бостоне в результате разоблачений одного из кураторов резидентской сети. Они были признаны виновными в заговоре. В числе десяти коллег были возвращены в Россию в рамках двустороннего обмена заключенными.

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