«Хотела назвать Иваном, но мне не разрешают»: экс-солистка Reflex Женя Малахова выбрала имя для первенца

Экс-солистка группы Reflex Женя Малахова рассказала, как назовет первенца. 33-летняя певица уже на седьмом месяце и совсем скоро станет мамой. Пол ребенка Малахова не озвучила, однако рассказала, как планирует назвать и дочку, и сына.

«Я не хочу особо афишировать и не знаю, кто появится на свет, мальчик или девочка. Я точно знаю, что это будет какое-то русское имя. Я не понимаю, почему сейчас одни Наполеоны, Викинги и другие сложные имена. Если родится девочка, то это будет Алиса, а если мальчик — тут сложнее, потому что я очень хотела назвать его Иваном. Но мне не разрешают. Муж настаивает на именах Федор и Михаил», — рассказала певица в шоу «Звезды сошлись».

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Рожать ребенка Малахова планирует в Москве, однако не исключает, что это может случиться во время поездки за границу. О первой беременности певица рассказала поклонникам в своем Instagram. Муж экс-солистки группы Reflex, Андрей Тарасов, младше супруги на два года.

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