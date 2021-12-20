«За 25 лет по-русски ни слова не сказали»: разведчики Вавилова и Безруков вспомнили о разоблачении в США

Как отметили муж и жена, их дети были в шоке от происходящего.

Разведчики-нелегалы Елена Вавилова и Андрей Безруков в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» вспомнили, как их арестовали в США.

«Для нас это была большая неожиданность, когда в наш дом в день рождения сына ворвались агенты ФБР. Они предъявили нам обвинение. Получилось так, что я услышала стук в дверь и пошла открывать. Я сыну сказала, что это, наверное, друзья пришли его поздравить. Это в Америке принято. Дети были в шоке. Они никак не думали, что их родители не те, за кого себя выдают». Елена Вавилова

Как сказал Андрей Безруков, он заметил тени людей, которые бегут из машины и окружают дом.

«До того, как дверь открылась я только успел сказать, что это был плохой сюрприз. На нас надели наручники. Сопротивляться было бесполезно. Мы за 25 лет по-русски ни слова не сказали. Через три дня мы поняли, что это было предательство», — заметил Андрей Безруков.

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Напомним, что разведчики Елена Вавилова и Андрей Безруков 27 июня 2010 года были арестованы в Бостоне в результате разоблачений одного из кураторов резидентской сети. Они были признаны виновными в заговоре с целью осуществления деятельности в качестве незарегистрированного агента иностранного государства. В числе десяти коллег были возвращены в Россию в рамках двустороннего обмена заключенными шпионами между Россией и США.

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