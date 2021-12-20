«Мажорка» пела в хоре и училась»: разгневанная Седокова показала детское фото, рассказав душещипательную историю

Артистку вывел из себя комментарий в Сети.

На днях Анна Седокова отметила свой 39-й день рождения. Личный праздник певица решила встретить в компании мужа Яниса Тиммы в Монте-Карло. В этот же день она запустила обучающую платформу для девушек, которых хочет научить самостоятельно зарабатывать и не зависеть от мужчин.

Накануне артистку вывел из себя комментарий пользователя, который назвал ее «мажоркой». Седокова настолько разгневалась, что рассказала душещипательную историю, опубликовав детское фото.

«Мажорка» с семи лет пела в хоре и училась в музыкальной школе. На занятия добиралась на 46-м автобусе… Мама-одиночка с двумя детьми воспитывала нас, как могла… Однажды я не поехала на концерт с хором за границу, потому что мама не смогла заплатить 50 долларов за поездку», — написала Седокова.

Напомним, помимо карьеры поп-певицы, Седокова занимается бизнесом по пошиву одежды собственного бренда.

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