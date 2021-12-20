«Сколько елок в кадре!»: Волочкова в костюме со «змеиным» принтом и шлепках позировала на снегу

Анастасия Волочкова тщательно готовится к встрече Нового года. балерина нарядила елку в своем большом доме, а также украсила ель, которая растет во дворе. Рядом с ней экс-балерина запечатлелась, позируя в шлепках прям на снегу. Кадром поделилась в своем инстаграме.

«Чувствуется приближение Нового года! Столько елок в кадре», — писала Волочкова.

Для фотосессии Анастасия выбрала костюм со «змеиным» принтом и корсетом.

«Универсальные шлепки! Красиво! Волшебно! Какая красота», — писали пользователи Сети.

Напомним, минувшим летом Волочкова угодила в скандал из-за этих самых елей. Все дело в том, что экс-балерина решила справить нужду прям под деревом на своем участке. Процесс запечатлели на камеру ее соседи. Справедливости экс-балерина решила добиваться в суде.

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