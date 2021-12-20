Гибкая, как кошечка: Каролина Севастьянова показала свою утреннюю йогу со шпагатом вверх ногами

Чемпионка Олимпийских игр-2012 по художественной гимнастике Каролина Севастьянова в свои 26 лет пребывает в отличной форме несмотря на то, что из спорта ушла почти 10 лет назад. Длинноногая красотка даже в отпуске не пропускает тренировки и показала, как практикует йогу с утра.

Севастьянова начала с кошечки, демонстрируя небывалую гибкость, перешла в асану «собака мордой вверх», затем плавно вышла в «собаку мордой вниз». И для пущего эффекта решила растянуться в шпагате, закинув одну ногу вверх. Видео своей утренней практики красотка разместила в TikTok на радость фолловеров.

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