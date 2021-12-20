«С женой разошелся»: экс-продюсер Свиридовой рассказал, как оказался в приюте для бездомных

Бывший продюсер певицы Алены Свиридовой Юрий Рипях в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ рассказал, как оказался в приюте для бездомных.

«Мы записывали с Аленой альбомы. Я пытался ее раскрутить. Я в те годы почти не выпивал. Проблем с алкоголем у меня тогда не было. А потом я начал работать с Инной Желанной. С Аленой мы в итоге расстались». Юрий Рипях

Как отметил Рипях, через какое-то время он попал в аварию, что круто изменило его жизнь.

«На автомобиле врезался в столб. Вся правая сторона оказалась переломана. У меня было девять операция разной сложности. Потом я поехал на Украину. С женой разошелся. В итоге я ушел в монастырь. Там я прожил два года. Но потом из монастыря меня депортировали, потому что он был на Украине. Я сейчас живу в приюте для бездомных. Свою квартиру оставил племяннику», — сказал бывший продюсер Алены Свиридовой.

Напомним, что именно Юрий Рипях помог в записи Алене Свиридовой ее знаменитой песни «Розовый фламинго». Сама звезда сегодня не хочет ничего слышать о бывшем продюсере.

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