«Спасибо, что ты у меня есть»: Матвеев трогательно поздравил Боярскую с днем рождения

Елизавета Боярская отмечает свой день рождения 20 декабря. Актрисе исполнилось 36 лет. Одним из первых ее поздравил муж, актер Максим Матвеев. В своем инстаграме он поделился совместными снимками с женой, оставив трогательную подпись.

«Днем рождения, девчонка! Спасибо, что ты у меня есть, что ты есть у нас! Обожаю!» — написал Матвеев.

Подписчики присоединились к поздравлениям.

«Всех благ! Как похожи! С днем рождения! Пусть будет много больших ролей», — писали пользователи Сети.

Напомним, Елизавета Боярская и Максим Матвеев воспитывают двух сыновей. Старшего Андрея актриса родила в 2012-м,а младшего Григория в 2018-м.

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