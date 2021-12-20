«Спасибо, что ты у меня есть»: Матвеев трогательно поздравил Боярскую с днем рождения

Елизавета Боярская отмечает свой день рождения 20 декабря. Актрисе исполнилось 36 лет. Одним из первых ее поздравил муж, актер Максим Матвеев. В своем инстаграме он поделился совместными снимками с женой, оставив трогательную подпись.
«Днем рождения, девчонка! Спасибо, что ты у меня есть, что ты есть у нас! Обожаю!» — написал Матвеев.
Подписчики присоединились к поздравлениям.
«Всех благ! Как похожи! С днем рождения! Пусть будет много больших ролей», — писали пользователи Сети.
Напомним, Елизавета Боярская и Максим Матвеев воспитывают двух сыновей. Старшего Андрея актриса родила в 2012-м,а младшего Григория в 2018-м.
Смотрите также:
Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.