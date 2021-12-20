Обзавелся директором: 16-летний сын Аршавина и Барановской зарабатывает на корпоративах и в театре

Юлия Барановская воспитывает троих детей от Андрея Аршавина. Старшему их сыну Артему в начале декабря исполнилось 16 лет. парень уже сам зарабатывает и даже обзавелся директором.

Известно, что Артем играет на сцене Большого театра. Там ему платят 27 тысяч рублей в месяц. А в свободное время ведет корпоративы вместе с мамой. За один вечер они зарабатывают на двоих примерно 1,2 млн руб. Об этом пишет «Экспресс газета».

Напомним, также у Барановской подрастает дочь Яна. Ей уже 14 лет и сын Арсений, которому девять лет. Дочь телеведущей недавно попала на ТНТ, став участницей танцевального проекта, а младший сын занимается футболом.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.