Стринги исчезли в недрах: что произошло после того, как Клава Кока задрала юбку во время танца

Певица записывала тикток-ролик и показала, что у нее под подолом.

Исполнительница хитов «Покинула чат» и «Краш» Клава Кока активно продвигает новый фит с Артуром Пирожковым, релиз которого еще только предстоит. Но видео с отрывками песни уже заполонили TikTok. Стараются и поклонники певицы, и сама артистка.

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Новое видео, на котором Клава Кока танцует в двумя парнями, как раз снято под композицию «Хочешь». Артистка в черном кожаном топе поверх майки бейсболиста и мини-юбке старательно вытанцовывала разные движения.

В какой-то момент Кока подняла ножку и подвигала бедром, задирая юбку руками. В этот момент зрители могли заметить, что под юбкой трусиков не оказалось. Вряд ли красотка беспечно проигнорировала нижнее белье, скорее всего, она в стрингах, которые просто исчезли в недрах тела.

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