«Платочки белые»: Валерия исполнила хит из «Иронии судьбы» в образе Нади Шевелевой

В минувшие выходные певица Валерия стала участницей перформанса на светском рауте. Звезда основательно подготовилась к тому, чтобы исполнить роль Нади Шевелевой в сценке с песней «Платочки белые».

Артистка в высокой меховой шапке и коричневом платье, похожем на то, в котором была Надя, спела для гостей вечера.

«Боже, какая прелесть!», — не смог сдержать эмоций от увиденного в первые минуты Евгений Миронов, который пришел на светский вечер с маленьким сыном.

Как это было, показал Иосиф Пригожин. Приглашенные звезды, входя в Петровский пассаж, первым делом лицезрели этот перформанс, в котором участие также приняла Светлана Хоркина, исполнившая героиню Валентины Талызиной, и Леонид Ярмольник, ставший Ипполитом.

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