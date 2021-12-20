«Сейчас на пике»: беременная Рапунцель собралась встречать Новый год в платье, которое советовал Васильев

Историк моды подчеркнул, что такой наряд свою хозяйку очень украсит.

Звезда телепроекта «Дом-2» Алена Рапунцель готовится ко встрече Нового года на корпоративе реалити-шоу. Красотка несмотря на беременность участвует в конкурсе телепроекта, главным призом в котором является квартира в Москве, и старается затмить всех конкурентов.

Грядет встреча Нового года на площадке «Дома-2», и Рапунцель спешит выбрать самое крутое платье. На выходных красотка отправилась выбирать наряд и остановилась на вечернем одеянии в пол из мерцающих зеленых пайеток.

Именно такой наряд, по мнению историка моды Александра Васильева, идеально подходит для новогодней вечеринки. Перечисляя, в чем встречать 2022-й, телеведущий рассказывал:

«В большой моде все отражающие поверхности! Это могут быть блестки, стразы, пайетки, и серебро, и золото в Новый год. Они каждый год будут актуальны. А также ярко-зеленый цвет, который сейчас на пике, ярко-синий, все цвета фуксии — все это вас очень украсит», — обещал эксперт.

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