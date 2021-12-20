Редкие кадры: Евгений Миронов вышел в свет с подросшим сыном-школьником

Для многих поклонников Евгения Миронова до сих пор неожиданным может стать известие о наличии у артиста сына-школьника. Звезда театра и кино скрывал его от общественности и лишь в 2020 году официально представил в свете.

Наследника зовут Петром. Мальчик как две капли воды похож на своего прославленного отца.

Убедиться в этом смогли звездные гости светского раута, на который актер и худрук Театра Наций пришел с восьмилетним Петром. Мальчик заметно подрос, вытянулся. Известно, что сейчас он учится во втором классе.

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Отметим, что Евгений Миронов не женат. Актер ведет скрытую от прессы и поклонников жизнь, выставляя на обозрение лишь творчество. Известно, что сына Миронову родила суррогатная мать.

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