«Планируют переехать»: Влад Кадони рассказал о планах Ольги Орловой и ее мужа

Недавно экс-солистка «Блестящих» Ольга Орлова вышла замуж. Радостной новостью она поделилась в своем инстаграме спустя некоторое время после регистрации брака. Избранником телеведущей стал бизнесмен по имени Валерий.

Известно, что пара познакомилась в ресторане, после чего предприниматель долго ухаживал за Орловой. Теперь же пара строит свой дом.

«Через девять месяцев после того, как познакомились, они съехались. Они совместно строят дом, планируют переехать» — рассказал друг певицы Влад Кадони в эфире «Звезды сошлись» на НТВ.

Также Кадони отметил что Валерий старше Ольги на десять лет.

«Бизнесмен, очень серьезный. Но когда в жизни с ним общаешься, очень простой, приятный мужик, с которым можно посмеяться» — отметил телеведущий.

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