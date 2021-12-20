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Превзошла себя: Валерия в черном платье с вырезом ниже груди блеснула стройной фигурой

Артистка выбрала для выхода в свет дизайнерский наряд.

Превзошла себя: Валерия в черном платье с вырезом ниже груди блеснула стройной фигурой
Валерия. Фото: Global Look Press

Певица Валерия стала участницей телеконцерта «Рождество с Григорием Лепсом». Артистка пришла на съемки в черном платье в пол с разрезом спереди и вырезом ниже груди.

Звезда оказалась в центре всеобщего внимания, превзойдя саму себя. Хрупкую талию артистки подчеркнула массивная пряжка ремня в виде большого круглого украшения из перьев.

Валерия. Фото:instagram.com/valeriya/

«Шикарная!», «Выглядите потрясающе!», «Валерия как всегда, на высшем уровне», «Роскошная леди!», «Вот это платье!», «Вау!», «Огонь!», — осыпали певицу комплиментами фолловеры.

Ранее мы рассказывали, как певица Валерия нарядила елку. Звезда выбрала искусственное деревце, а вот игрушки на ней оказались на вес золота – это украшения из советского детства артистки.

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