Стринги вместо бюстгальтера? Бузова облачила грудь в тонюсенький лоскут с халтером

Певица и телеведущая Ольга Бузова продолжает появляться на ТНТ в качестве экранной дивы на шоу «Звезды в Африке». Красотка меняет наряды как перчатки, и от выпуска к выпуску они у нее становятся все экстравагантнее.
На этот раз Бузова предстала в лоскутке между грудей, более похожем на стринги, чем на бюстгальтер. Полоска ткани протянулась в «ложбинке греха» и перешла в воротник-халтер.
Поверх сего произведения текстильного искусства Ольга накинула леопардовый палантин, чтобы прикрыть обнаженные прелести.
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