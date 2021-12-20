Стринги вместо бюстгальтера? Бузова облачила грудь в тонюсенький лоскут с халтером

Чтобы прелести совсем не оголять, телеведущая накинула поверх леопардовый халат.

Певица и телеведущая Ольга Бузова продолжает появляться на ТНТ в качестве экранной дивы на шоу «Звезды в Африке». Красотка меняет наряды как перчатки, и от выпуска к выпуску они у нее становятся все экстравагантнее.

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На этот раз Бузова предстала в лоскутке между грудей, более похожем на стринги, чем на бюстгальтер. Полоска ткани протянулась в «ложбинке греха» и перешла в воротник-халтер.

Поверх сего произведения текстильного искусства Ольга накинула леопардовый палантин, чтобы прикрыть обнаженные прелести.

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