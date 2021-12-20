Как приготовить рулетики из семги к Новому году
Видео
Как правильно складывать свитеры
Видео

Стринги вместо бюстгальтера? Бузова облачила грудь в тонюсенький лоскут с халтером

Чтобы прелести совсем не оголять, телеведущая накинула поверх леопардовый халат.

Стринги вместо бюстгальтера? Бузова облачила грудь в тонюсенький лоскут с халтером
Ольга Бузова. Фото: Global Look Press

Певица и телеведущая Ольга Бузова продолжает появляться на ТНТ в качестве экранной дивы на шоу «Звезды в Африке». Красотка меняет наряды как перчатки, и от выпуска к выпуску они у нее становятся все экстравагантнее.

На этот раз Бузова предстала в лоскутке между грудей, более похожем на стринги, чем на бюстгальтер. Полоска ткани протянулась в «ложбинке греха» и перешла в воротник-халтер.

Ольга Бузова. Фото: instagram.com/buzova86/

Поверх сего произведения текстильного искусства Ольга накинула леопардовый палантин, чтобы прикрыть обнаженные прелести.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов — на нашем YouTube-канале! 

Тэги

«Звезды в Африке»Бузова новостиБузова образБузова стильНовости googleОльга Бузова