«Деньги не пахнут»: Екатерина Климова разгневала фанатов своим поступком

Ни для кого не секрет, что селебрити зарабатывают в инстаграме приличные деньги. Реклама может стоит от 100 тысяч рублей до миллиона. Тут все зависит от «величины» звезды. Например, звезда сериала «Чики» Ирина Горбачева как-то признавалась, что за короткий срок купила квартиру в Москве во многом благодаря рекламным контрактам в инстаграме.

Любимица миллионов, актриса Екатерина Климова тоже зарабатывает в Сети. Накануне она разместила на своей странице публикацию, рассказав о низкой процентной ставке по кредиту одного из банков. Фанатов это буквально вывело из себя.

«На празднование Нового года уже кредит нужен. Это грустно слышать, очень. Знаю очень много людей, попортивших себе изрядно психику из-за этих кредитов. С милой улыбочкой — население в рабство. Продалась за 30 сребреников. Ведь деньги не пахнут. Не позорьтесь», — писали разгневанные фолловеры.

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Напомним, Екатерина Климова воспитывает двух сыновей от Игоря Петренко и двух дочерей, младшей из которых – Белле всего шесть лет.

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