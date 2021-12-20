Любовь, страсть и ножки-топорики: Ягудин оценил пылкий танец Авербуха и Арзамасовой на льду

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин не смог удержаться, чтобы не прокомментировать и не дать оценку выступлению на льду своего коллеги, фигуриста Ильи Авербуха. Хореограф выступил на открытой площадке в Балашихе для местных жителей в дуэте с женой, актрисой Елизаветой Арзамасовой.

Ягудин включил камеру и начал снимать видео. Происходящее на льду сопровождалось эмоциональными оценками фигуриста.

«Сложнейшие поддержки, выходы из них на одну ногу – все как любит Татьяна Анатольевна Тарасова, — и любовь. Много любви!», — эмоционально прокомментировал Ягудин выступление пары. – «А вот и соло Ильи! Аа! Какая страсть! Сегодня же двойной праздник – первый праздник это их выход на лед, а второй – год как они в браке».

Ягудин решил, что сейчас выступление пары тянет на 5,4 балла. А накануне на 0,2 балла он им поставил меньше. Потому что подчеркнул, что танец до конца так и не понятен, а иногда проскальзывают даже ножки-топорики.

Действительно, на днях Авербух и Арзамасова отметили первую годовщину со дня бракосочетания. Кроме того, сам фигурист 18 декабря праздновал 48-летие. Они стали родителями в этом году, и молодая мамочка стала выступать вместе с мужем, оставляя подросшего сынишку с бабушкой.

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