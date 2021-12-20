Все для любимой жены: муж Анастасии Заворотнюк заработал за два дня 2,7 млн рублей

Третий год Анастасия Заворотнюк борется с раком мозга. Актриса не появляется на публике, так как сильно поправилась и скрывает лицо за темными очками. Известно, что вместе с мужем, фигуристом Петром Чернышевым и маленькой дочкой Милой она живет в подмосковном поселке Крекшино.

Дорогостоящее лечение оплачивает спортсмен. В начале декабря он побывал на гастролях в Дубае, где принял участие в ледовых проектах Татьяны Навки. За два дня Петр заработал 2 776 715 рублей. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Добавим, в апреле этого года Анастасия Заворотнюк отметила свое 50-летие. С третьим мужем Петром Чернышевым она в браке с 2008-го. А в 2018-м актриса родила дочь Милу.

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