На курорте: после новостей о разводе Маша Распутина отвезла мужа на Красную Поляну

Совсем недавно стало известно, что муж Маши Распутиной – бизнесмен Виктор Захаров вовсе ей не муж. Пара вместе 23 года, но предприниматель до сих пор официально женат на другой.

Ранее артистка отмечала, что давила на возлюбленного, чтобы он поскорее развелся с предыдущей женой, но Захаров не спешил менять документы. А накануне стало известно, что избранник Распутиной все-таки подаст на развод с Еленой Захаровой.

В своем инстаграме Распутина поделилась снимком, на котором позировала с мужем в Сочи.

«Мы на Красной Поляне. Ура», — написала Распутина.

больше по теме Маша Распутина подтвердила, что 23 года живет в роли любовницы С мужем они официально не расписаны до сих пор.

Добавим, что в 1999-м Распутина и Захаров обвенчались.

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