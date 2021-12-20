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На курорте: после новостей о разводе Маша Распутина отвезла мужа на Красную Поляну

Артистка поделилась свежим снимком с Виктором Захаровым.

На курорте: после новостей о разводе Маша Распутина отвезла мужа на Красную Поляну
Маша Распутина. Фото: Global Look Press

Совсем недавно стало известно, что муж Маши Распутиной – бизнесмен Виктор Захаров вовсе ей не муж. Пара вместе 23 года, но предприниматель до сих пор официально женат на другой.

Ранее артистка отмечала, что давила на возлюбленного, чтобы он поскорее развелся с предыдущей женой, но Захаров не спешил менять документы. А накануне стало известно, что избранник Распутиной все-таки подаст на развод с Еленой Захаровой.

Маша Распутина и Виктор Захаров
Маша Распутина и Виктор Захаров. Скриншот: instagram.com/masharasputina_official

В своем инстаграме Распутина поделилась снимком, на котором позировала с мужем в Сочи.

«Мы на Красной Поляне. Ура», — написала Распутина.

Добавим, что в 1999-м Распутина и Захаров обвенчались.

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