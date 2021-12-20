«Последний мой нерабочий выходной»: Навка в халате и с полотенцем на голове показалась без макияжа

Пока другие готовятся как следует отдохнуть в новогодние праздники, Татьяна Навка набирается сил перед трудовым марафоном. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию выступает в своем ледовом шоу, которое будет показывать все каникулы.

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Минувший уикенд Навка провела с семьей. С дочкой и мужем фигуристка много гуляла, они успели покататься на горках, а также устроили уютные посиделки. В Instagram фигуристка показала отрывки своего выходного.

«Последний мой нерабочий выходной в этом 2021 году. Беру от него все самое-самое желанное и любимое!! Наслаждаюсь бесценными мгновениями с любимыми. Следующий будет только 1-го января», — подписала фото артистка.

На фото, которым поделилась Татьяна Навка с подписчиками, она не постеснялась предстать без макияжа, с полотенцем на голове и в банном халатике. Артистка прижала к себе младшую дочку Надю и сделала селфи.

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