Три поколения: Нюша нежно обняла новорожденного сына, запечатлевшись рядом с мамой

Недавно певица стала мамой во второй раз.

Певица Нюша стала мамой во второй раз. Недавно, в одной из клиник Дубая, она родила сына. Имя малыша счастливые родители пока не обнародовали, поэтому фанаты гадают, как будут звать мальчика, учитывая то, то дочку Нюша назвала Симбой.

В своем инстаграме Нюша поделилась снимком, на котором позировала с мамой, дочкой и малюткой-сыночком.

«Сейчас я ощущаю насколько все своевременно. Как непредсказуема бывает наша жизнь. Главное двигаться в направлении счастья», — написала Нюша.

Фанаты засыпали артистку комплиментами.

«Нюша – копия мамы. Трое из ларца – одинаковых с лица. Как же назвали малыша? Какие классные», — писали пользователи Сети.

Напомним, перед родами Нюша с мужем Игорем Сивовым и Симбой перебрались жить в Дубай.

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