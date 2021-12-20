Настоящая голливудская дива: певица Пелагея сменила прическу

Певица Пелагея давно занимает не только кресло наставника в шоу «Голос», входя в так называемый золотой судейский состав, но и регулярно выступает в роли вершителя судеб команд на КВН.

больше по теме На контрасте: Кудрявцева дополнила алую шелковую блузку и черные легинсы массивным колье Телеведущая принарядилась для очередного судейства на шоу.

В минувшие выходные состоялся финал высшей лиги КВН, где артистка снова вошла в состав судей. На шоу Пелагея предстала в совершенно новом для себя образе. Она сменила прическу, отказавшись от прямого пробора и «отутюженных» хвостиков в пользу голливудских локонов.

«Какая нежная!», «Очень красивая!», «Волшебная Снегурочка», «Вы невероятная», «Вы такая роскошная, женственная», «Белый вам очень к лицу», «Почему такие образы на «Голос» не создают, интересно, красиво и нежно же!», «Какая она необыкновенная!», — восторгаются в комментариях поклонники.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов — на нашем YouTube-канале!