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Настоящая голливудская дива: певица Пелагея сменила прическу

Исполнительница появилась на КВН в новом образе.

Настоящая голливудская дива: певица Пелагея сменила прическу
Пелагея. Фото: Global Look Press

Певица Пелагея давно занимает не только кресло наставника в шоу «Голос», входя в так называемый золотой судейский состав, но и регулярно выступает в роли вершителя судеб команд на КВН.

В минувшие выходные состоялся финал высшей лиги КВН, где артистка снова вошла в состав судей. На шоу Пелагея предстала в совершенно новом для себя образе. Она сменила прическу, отказавшись от прямого пробора и «отутюженных» хвостиков в пользу голливудских локонов.

Пелагея. Фото: instagram.com/pelageya_insta/

«Какая нежная!», «Очень красивая!», «Волшебная Снегурочка», «Вы невероятная», «Вы такая роскошная, женственная», «Белый вам очень к лицу», «Почему такие образы на «Голос» не создают, интересно, красиво и нежно же!», «Какая она необыкновенная!», — восторгаются в комментариях поклонники.

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