С пышной копной на голове: Ани Лорак в концертных трусах выставила напоказ часть пышных бедер в сетке

Артистка предстала в совершенно новом для себя образе.

Певица Ани Лорак, настоящее имя которой – Каролина Куек, — любит поснимать закулисье своих концертов. Как правило, она позирует либо в коридорах, дефилируя по ним в поисках своей гримерки, либо красуется себе в зеркале после переодеваний.

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На сей раз артистка смогла показать не только и то, и другое. Звезда предстала на видео в совершенно новом для себя образе – с пышной копной начесанных волос и утягивающем костюме типа боди, состоящем из водолазки с пайетками и трусов.

Часть своих пышных бедер в сетчатых колготках Лорак оставила на виду. Высокие сапоги-чулки подчеркнули стройные ноги певицы и визуально добавили роста за счет платформы.

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