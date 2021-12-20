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Бахрома ласкает бедра: Каменских в платье-бандо красиво выставила ножку в сетчатых чулках

Певица выбирает для выходов на сцену откровенные наряды.

Бахрома ласкает бедра: Каменских в платье-бандо красиво выставила ножку в сетчатых чулках
Настя Каменских. Фото: instagram.com/kamenskux/

Экс-солистка дуэта «Потап и Настя» Настя Каменских регулярно постит в микроблоге кадры со своих концертов. И подписчики смогли оценить ее сценический гардероб и отметить, насколько яркими и откровенными они у нее являются.

Не изменяя своему стилю, Каменских недавно добавила еще один наряд для выходов на сцену. Это оказалось мини-платье фасона бандо с тесным декольте и массивным разрезом на бедре.

Настя Каменских. Фото: instagram.com/kamenskux/

Чтобы привлечь внимание к открытой ноге в сетке, красотка предусмотрела там длинную бахрому, переливающуюся золотом при каждом движении.

Напомним, Настя Каменских уже четвертый год выступает сольно. Дуэт «Потап и Настя» прекратил существование в 2017 году. Бывший партнер по сцене Алексей Потапенко стал ее мужем.

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