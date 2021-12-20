Тесемки так и впиваются в тело: Каролина Севастьянова в бикини с принтом «зебра» показала свою фигуру на пляже

Гимнастка с бесконечно длинными ногами и пышным бюстом красиво позировала на острове.

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике в групповом многоборьбе Каролина Севастьянова не дает подписчикам расслабиться. То и дело в профиле Instagram красотка постит снимки с отдыха, которые вызывают шквал эмоций у ее фолловеров.

В новой публикации она показала себя в бикини с модным принтом «зебра» на Мальдивах. Длинноногая спортсменка красиво позировала на пляже, демонстрируя свою фактурную фигуру.

При этом стринги от купальника Севостьянова по-модному натянула выше бедер – так ноги оказались еще длинней, а тесемки впились в тело сильней.

«Сколько там было купальников?», «Все, отписываюсь от тебя! Ну нельзя быть на свете красивой такой», «Загар красивый вы невероятная», «Красотка», «Загар невероятный», «Афродита наверно выглядела так!», «Статуэтка», «Просто отпадные ножки», «Дива», — комментируют люди.

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