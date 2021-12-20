На контрасте: Кудрявцева дополнила алую шелковую блузку и черные легинсы массивным колье

Телеведущая принарядилась для очередного судейства на шоу.

50-летняя телеведущая Лера Кудрявцева обладает стройной фигурой, с которой может позволить себе любые эксперименты с имиджем. Но красотка давно избрала для себя классический стиль и на шоу появляется по-деловому сдержанная.

Но ничто не мешает Кудрявцевой обыгрывать строгость классики различными вариантами. На съемках выпуска «Ты суперстар» накануне блондинка предстала в алой шелковой блузке с епископским рукавом и черных легинсах. Игру в контрасты продолжили лодочки в тон верху, вышитые пайеткам.

Дополнить образ Кудрявцевой помогли роскошные аксессуары в виде массивного ожерелья. Блузку теледива заправила в легинсы, сделав акцент на талии.

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