Не хочет, чтобы было стыдно смотреть в глаза детям: Бородина высказалась после «Давай поженимся!» с экс-мужем

Летом 2021 года Ксения Бородина официально развелась со вторым мужем Курбаном Омаровым. Девушка подчеркивает, что ничего не хочет знать о бывшем, но подписчики то и дело напоминают ей о нем.

Да и сам он нередко появляется в публичном пространстве. Например, в середине декабря мужчина стал женихом на шоу «Давай поженимся!», где выбрал себе невесту. Ксения Бородина получила массу вопросов относительно произошедшего и призналась – выпуск с бывшим не смотрела. Да и сама туда идти не собирается.

«У каждого свой путь. Я собираюсь жить так, чтобы мне было не стыдно своим детям в глаза смотреть и много для этого делаю сейчас», — отметила телеведущая «Дома-2».

Напомним, Бородина и Омаров расстались спустя почти 6 лет брака. Что стало причиной разрыва, они не сообщают, но периодически намекают. Ксения косвенно обвинила бывшего в изменах, Курбан – эмоции: мол, не справились с ними, что бы это ни значило.

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