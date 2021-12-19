«Я больше не могу молчать»: объявилась актриса, обвинившая Жерара Депардье в изнасиловании

Девушке 25 лет. По ее словам, актер надругался на ней летом 2018-го.

Стало известно, кто та самая молодая актриса, в изнасиловании которой обвинили известного французского актера Жерара Депардье.

17 февраля о своем несчастье в Twitter заявила 25-летняя Шарлотта Арно.

«В августе 2018 года меня изнасиловал Жерар Депардье, — написала девушка в социальной сети. — Ему предъявлено обвинение уже больше года. Я больше не могу молчать… Молчать — значит похоронить меня заживо».

Je suis la victime de Depardieu..

Ça fait un an pile qu’il est mis en examen.

Je ne peux plus me taire… pic.twitter.com/eEmlJKh7AR — Charlotte Arnould #Artiste (@CharloteArnould) December 16, 2021

Напомним, обвинения актеру были предъявлены год назад – в декабре 2020-го. Но личность пострадавшей не раскрывалась. Известный артист, которому скоро исполнится 73, оспаривает обвинения девушки в суде, под стражу его до сих пор не брали. Следствие продолжается.

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Про Шарлотту известно, что она сыграла в нескольких театральных постановках и короткометражных фильмах. Также озвучивает сериалы для Netflix. У девушки закрытый аккаунт в Instagram.

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