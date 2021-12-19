Стало известно, какое место заняла юная вокалистка из России на «Детском Евровидении»

12-летняя Таня Меженцева не вошла в тройку лидеров, став только седьмой.

В это воскресенье вечером в Париже состоялся финал престижного музыкального конкурса «Детское Евровидение».

Россию на нем представляла 12-летняя вокалистка Таня Меженцева с песней Mon Ami.

Девочка смогла стать только седьмой.

Победительницей «Детского Евровидения» стала юная вокалистка из Армении, 14-летняя Малена со своей песней «Qami, qami» («Ветер, ветер»). Она талантливая виолончелистка и много лет мечтала о том, чтобы выступить на «Евровидении», сообщает «Комсомольская правда».

Второе место заняла Польша, на третьем – Франция.

Стоит отметить, что для конкурсантки от России Тани Меженцевой это выступление на «Детском Евровидении» уже не первое. В 2019 году их дуэт с Денберелом Ооржаком занял только 13 место.

Напомним, перед финалом появились сообщения, что у Тани Меженцевой возникли проблемы с голосом из-за простуды. Врачи не рекомендовали девочке напрягать связки. Не исключено, что из-за проблем со здоровьем Таня и оказалась седьмой.

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