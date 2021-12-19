«Зря ты это сказал!»: Лера Кудрявцева припомнила Виктору Салтыкову его фразу на шоу «Суперстар. Возвращение»

Во время последнего перед суперфиналом эфира шоу «Суперстар. Возвращение» было жарко.

Лера Кудрявцева отчитала Виктора Салтыкова, посмевшего высказаться о ее судействе на проекте.

Виктор Салтыков исполнил песню культовой группы «Машина времени» «Поворот». Новый член жюри Диана Арбенина призналась, что по-хорошему в шоке от номера и получила удовольствие от экспрессии и исполнения хита.

«Я как раз ждал вашего мнения, Диана, — неосторожно произнес Виктор Салтыков. — К Сергею Соседову я уже привык. Лера Кудрявцева и Стас Пьеха мне уже столько сладкого наговорили…»

Пьеху и Кудрявцеву возмутили эти фразы, и они тут же пообещали, что на этот раз снизят оценки своему любимчику.

«Таки мы сейчас ноль поставим! — сказала Лера Кудрявцева – Витя привык, что мы ему мед льем. Меня кольнул этот момент. Зря ты это сказал, это повлияет на твою оценку».

Но затем Лера Кудрявцева сменила гнев на милость и призналась, что Виктор Салтыков не перестает ее удивлять. И это исполнение было крутым. Вокалисту она поставила высший балл.

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