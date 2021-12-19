«Перед самым финалом»: Лолита назвала имя участника «Суперстар. Возвращение», покинувшего проект

В это воскресенье, 19 декабря, в эфир НТВ вышел седьмой по счету выпуск шоу «Суперстар. Возвращение».

В следующее воскресенье состоится суперфинал, до которого дошли четыре участника – певица Анастасия, Виктор Салтыков, Шура и Авраам Руссо.

Перед финалом проект покинул финалист «Фабрики звезд» Юрий Титов. В седьмом выпуске он исполнил песню Елены Ваенги «Снег на моей голове». Его версию хита жюри нашло не самой удачной.

«Перед самым финалом мы обязаны сказать тебе то, что не очень любим говорить. Мы скажем тебе: до свидания до новых эфиров. С тобой было очень приятно провести эти семь недель», — обратилась к Юрию Титову ведущая шоу Лолита.

Вокалист поблагодарил всех за внимание, которое было ему оказано. А жюри – за высокие оценки, благодаря которым он так долго продержался в проекте.

«Спасибо за это крутейшее путешествие. Я был очень счастлив здесь находиться», — сказал Юрий Титов.

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