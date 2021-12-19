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«Перед самым финалом»: Лолита назвала имя участника «Суперстар. Возвращение», покинувшего проект

Вокалист поблагодарил жюри, которое до последнего момента ставило ему высокие оценки.

«Перед самым финалом»: Лолита назвала имя участника «Суперстар. Возвращение», покинувшего проект
Лолита Милявская. Фото: НТВ

В это воскресенье, 19 декабря, в эфир НТВ вышел седьмой по счету выпуск шоу «Суперстар. Возвращение».

В следующее воскресенье состоится суперфинал, до которого дошли четыре участника – певица Анастасия, Виктор Салтыков, Шура и Авраам Руссо.

Перед финалом проект покинул финалист «Фабрики звезд» Юрий Титов. В седьмом выпуске он исполнил песню Елены Ваенги «Снег на моей голове». Его версию хита жюри нашло не самой удачной.

Юрий Титов и ведущая проекта Лолита Милявская
Юрий Титов и ведущая проекта Лолита Милявская. Фото: кадр программы «Суперстар. Возвращение»

«Перед самым финалом мы обязаны сказать тебе то, что не очень любим говорить. Мы скажем тебе: до свидания до новых эфиров. С тобой было очень приятно провести эти семь недель», — обратилась к Юрию Титову ведущая шоу Лолита.

Вокалист поблагодарил всех за внимание, которое было ему оказано. А жюри – за высокие оценки, благодаря которым он так долго продержался в проекте.

«Спасибо за это крутейшее путешествие. Я был очень счастлив здесь находиться», — сказал Юрий Титов.

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