«Малыш стремительно ворвался в мою жизнь»: Нюша умилила свежими кадрами с дочкой Симбой и крохой-сыном

Нюша наслаждается материнством. Пока о концертах и гастрольных турах поп-диве придется забыть. Она еще не восстановилась после вторых родов. Однако новорожденный малыш уже требует от своей мамочки максимум ее внимания. Даже по ночам певица сама встает к сынишке, когда тот капризничает или хочет кушать. Но такой график в декрете Нюшу совсем не смущает, она проводит время со своими детьми, стараясь запечатлеть в памяти каждую минутку.

В своем микроблоге певица то и дело публикует свежие снимки с малюткой-сыном. От братика ни на секундочку не отходит и дочка Нюши. Кажется, Симба решила, что у них в семье появилась живая кукла-игрушка, которая умеет кушать, плакать и спать.

«Малыш так стремительно ворвался в мою жизнь! А сейчас я ощущаю насколько все своевременно. Как непредсказуема бывает наша жизнь!! Главное двигаться в направлении счастья. Как думаете, сколько часов я сейчас сплю по ночам?» — отметила певица, намекнув, что мечтает выспаться.

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