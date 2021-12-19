«Насколько нужно быть закомплексованным»: Боня рассказала, почему заблокирована у Самбурской

В новом интервью у Виктории Бони спросили, зачем она оставляет комментарии в Instagram западным звездам. 42-летняя модель ответила, что заграничные знаменитости — более простые и открытые люди, для них нормально просто восхититься и сделать комплемент незнакомому человеку.

Российская телезвезда вспомнила, что однажды оставила комментарий и у своей соотечественницы Настасьи Самбурской, с которой тоже лично не знакома, и этот невинный жест превратился в конфликт.

«Она что-то написала про какой-то хейт, а я ее в ленте увидела. Она говорит: вот я буду блокировать всех хейтеров и тех, кто не восхищается мной. Я говорю: а я не блокирую – пусть смотрят и мучаются. Что-то такое… И она мне ответила: «Виктория, мы с вами вообще-то даже не знакомы. Вы пишите, чтобы мои подписчики приходили к вам». Представляешь, насколько нужно быть закомплексованным человеком, чтобы подумать о таком», — рассказала Боня в YouTube-шоу «Надо обсудить».

Виктория отметила, что Самбурская заблокировала ее после этой переписки, а затем, почему-то, стала нелестно комментировать ее действия в своих «сториз».

«Она писала какие-то видео, оскорбляла, называла как-то не очень лестно… Получается, что, если ты следуешь такому правилу, что мы незнакомы, и я не должна тебе писать, ну зачем ты тогда вообще ходишь и что-то там рассказываешь?» — удивилась Боня.

Она также отметила, что в ближайшее время собирается снимать пилот некой передачи в качестве ведущей, и первым гостем этого проекта станет Самбурская. Причем последняя знает, кто будет вести новое шоу. Ждем эпичный обмен любезностями от двух роковых красоток российского шоу-бизнеса.

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