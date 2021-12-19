«Симбуся сама возит братика»: Нюша «подловила» кроху-дочь с коляской на первой прогулке с малышом

Не так давно поп-дива во второй раз стала мамой. Теперь у нее двое детей.

Нюша очаровала поклонников свежими кадрами, на которых она показала своих детей. Симба впервые вышла на прогулку с братиком. Дочка артистки важно и гордо толкала коляску, в которой мирно дремал малыш. Гордая мамочка следовала на Серафимой-Симбой по пятам, умиляясь тому, как та отнеслась к появлению братика.

С первых дней малышка окружила его заботой и вниманием. Симба совсем не переживает из-за того, что теперь родительскую любовь ей придется делить с новым членом семьи. Кстати, имя малютки-сына певица пока держит в секрете. Многие поклонники уверены, что для крохи Нюша выбрала такое же необычное и яркое имя, как и для дочки.

«Симбуся сама возит братика! Братиков маленьких всегда надо уважать и ухаживать за ними», — подписала трогательные кадры певица.

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