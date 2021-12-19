«Это какая-то тигамотина»: Сергей Соседов отчитал Авраама Руссо за исполнение хита Софии Ротару на «Суперстар. Возвращение»

Музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что Авраам Руссо сосредоточился на демонстрации собственных вокальных данных, когда от него ждали совсем иного.

На телеканале НТВ в это воскресенье состоялся последний перед суперфиналом выпуск шоу «Суперстар. Возвращение».

До седьмого по счету эфира дошли только самые сильные вокалисты. В их число вошел и певец Авраам Руссо.

Но на это раз он потерпел фиаско, перепев хит Софии Ротару «Червона рута».

Судьи остались недовольны версией песни, которую представил Авраам Руссо. Первым высказался музыкальный критик Сергей Соседов.

«Это хит Ротаровский. Эта песня ассоциируется с ней, с ее лучезарностью, но сегодня мы услышали совершенно иную песню, — сказал Сергей Соседов. — И мне такое исполнение кажется неинтересным. Оно ориентировано на вокал, на демонстрацию вокальных данных певца, а они великолепны. Голос красивого тембра у Авраама, но здесь нужно показывать достоинства песни. Нужен кач. Без кача, без драйва это не та песня. Красоту голоса демонстрировать в ущерб композиции мне кажется неверным. Я не получил то, чего я ждал здесь. Все какая-то тигамотина. Пусть и красивая».

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