«Где же ваш Ян?»: 38-летняя Алсу в ультрамодных брюках палаццо и мерцающем жакете выгодно подала фигуру

В свои 38 лет Алсу выглядит так, словно у нее нет детей: она может похвастаться фантастической гибкой стройной фигурой. А ведь у певицы трое наследников: дочери-подростки Сафина и Микелла, а также сын Рафаэль. Несмотря на это, артистка сумела сохранить девичьи формы с осиной талией. Сверстницы могут брать с Алсу пример.

На светском мероприятии певица щегольнула ультрамодным костюмом с брюками палаццо и мерцающим жакетом с пайетками и блестками. Артистка умело подчеркнула достоинства фигуры, вытянув силуэт. Жена бизнесмена Яна Абрамова стала казаться еще стройнее и привлекательнее.

«Как же мужу-то с ней повезло!», «Ну что за красотка такая? И почему опять одна?? Где же ваш Ян?», «Ослепительная красотка! Богиня», «Чувственная роскошь! Пленительная дама», «Ну хороша! Залюбовались вашей фигуркой», «Вау! Просто загляденье», «Ну что за очаровательная восточная принцесса??», «Фигурка на зависть», — пишут фолловеры.

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