Валя Будько из «Сватов» и с алой помадой? 68-летняя Кравченко повязала платок в стиле «бабушка на лавочке»

На личной страничке в Instagram Стас Садальский поделился свежим снимком со звездой сериала «Сваты». 68-летняя Татьяна Кравченко позировала с давним другом на фоне новогодней елочки. Актриса по модному повязала платок на голове в стиле «бабушка на лавочке». Этот тренд ввела еще жена певца и музыканта Александра Малинина — Эмма Малинина.

Образ Татьяны дополнили оригинальные очки-лисички в толстой оправе. Губы актриса подкрасила алой помадой, оставив на виду кокетливую чулку. Татьяна Эдуардовна помогла Садальскому сделать селфи. Ну а поклонники пришли в полный восторг от свежего фото Валюхи Будько из «Сватов».

«Самый любимый образ — Валя Будько! Ждем свежие серии», «Стас так похорошел!! Отлично смотритесь», «В таком платочке стала еще модней», «Ох уж эта Валюха! Скучаем», «Ну классные! Какая у нее яркая харизма, голос звучный! Сама просто женщина-огонь», «Сваты» просто обожаю! Валя Будько — идеал!!», «Не унывает! И выглядит шикарно», «Молодцы!» — пишут фолловеры.

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