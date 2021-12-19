Когда мама щегольнула в мини-юбке: 50-летняя Орбакайте в «мужском» жакете вывела в свет внучку Пугачевой в юбке-пачке

50-летняя Кристина Орбакайте выглядит так, словно ей не больше 35. Старшая дочка Аллы Пугачевой может похвастаться моложавой внешностью и стройной фигурой. Это уикенд певица провела в компании самых близких для нее людей. Она вышла в свет с мужем бизнесменом Михаилом Земцовым и девятилетней дочкой Клавой.

Ранее на одном из вечеров артистка лихо отплясывала с сыном Дени Байсаровым. На этот раз на публике Кристину сопровождал ее муж и дочка. Певица редко появляется на торжествах в гордом одиночестве. На мероприятии артистка щегольнула кожаной мини-юбкой, примерив жакет с мужского плеча. А вот внучка Примадонны покрасовалась рядом с именитой мамой в балетной фатиновой юбке-пачке под фламинго и милом жакетике в стиле Chanel.

«А какой, простите, рост у вашего папы?», «Кристина на две головы ниже мужа», «Мда… Клавочка просто обязана быть высокой и стройной, с такой-то генетикой», «Какая красивая пара, и дочка просто прелесть!!», «Такие стильные», — пишут фолловеры.

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